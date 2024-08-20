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Режиссер «Лунтика» рассказал о совершеннолетии сериала

Режиссер Бронзит заявил, что пришло время для полнометражного «Лунтика»

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Кинокомпания CTB

Режиссер Константин Бронзит рассказал о выходе полнометражного мультфильма «Лунтик. Возвращение домой». Его цитирует ТАСС.

Сериал «Лунтик и его друзья» вышел на телеэкраны в 2006 году. По словам Бронзита, желание сделать на его основе решает полнометражный фильм логично

«Сериал «Лунтик» очень любят дети. Ему почти 18 лет. Он достиг своего совершеннолетия, и на нем выросло целое поколение. Поэтому и появился наш фильм», — сказал он.

Режиссер отметил, что работа над полнометражным фильмом велась меньше двух лет. Он называет картину одной из лучших в своей карьере.

При этом сценарий мультфильма, продолжил Бронзит, был написан еще 10 лет назад с художницей Дариной Шмидт и режиссером Дмитрием Высоцким.

«Но в тот момент продюсеры его придержали, положили в стол. Видимо, будучи более прозорливыми, они тогда почувствовали, что время для этого фильма еще не пришло», — говорит он.

Накануне сообщалось, что у Лунтика в новом фильме появится мама. Мультфильм выйдет на большой экран 29 августа.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще включать мультфильмы на российских платформах после замедления YouTube.

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