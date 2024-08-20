Стали известны подробности гибели актера Евгения Шишова в Курской области

Стали известны подробности гибели актера сериалов «Невский» и «Морские дьяволы» Евгения Шишова в Курской области. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным источника издания, Шишов погиб во время эвакуации после ранения в Курской области во время атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Источник уточнил, что актер ушел добровольцем на спецоперацию России на Украине в феврале 2024 года и взял себе позывной STALKER.

Life уточняет, что Шишов в последнее время участвовал в боях в Курской области. Осколочное ранение он, согласно источнику, получил 18 августа. Сейчас тело актера находится в Ростове.

Его жена сообщила изданию Regnum, что подтверждения гибели Шишова семья еще не получила.

Евгений Шишов родился в 1982 году. Он начал сниматься в кино с 2015 года. За свою карьеру сыграл в популярных сериалах: «Морские дьяволы», «Крепкие орешки», «Условный мент», «Великолепная пятерка» и других. Последний раз актер появился на экране в прошлом году в сериале «Пока бьют часы».

О гибели артиста стало известно 20 августа. Последнюю публикацию в соцсетях он сделал 31 июля. У 42-летнего Шишова осталась дочь-подросток.

Жена российского актера Евгения Шишова Елена заявляла, что семья пока не получила окончательного подтверждения его смерти.