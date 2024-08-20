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Ляйсан Утяшева стала жертвой мошенников

SHOT: телеведущую Ляйсан Утяшева обманули мошенники на 127 тыс. рублей

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liasanutiasheva/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Ляйсан Утяшева и ее помощники закупились косметикой и парфюмерией у мошенников на 127 тыс. рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, 15 августа менеджеру телеведущей Екатерине поступило сообщение в WhatsApp от якобы гендиректора торгового центра «ЦУМ». Мошенница рассказала, что сейчас в ТЦ проходит ликвидация люксовой косметики, поэтому продукцию известных брендов можно купить со скидкой 70%.

Екатерина, в свою очередь, рассказала об этой новости Утяшевой, и телеведущая заинтересовалась. Также на якобы распродажу откликнулась личная визажистка Утяшевой вместе со своим другом-блогером.

Помощницы Утяшевой купили у мошенников свыше 10 флаконов духов Chanel и Tom Ford, сыворотки Clarins и Estee Lauder и прочее. Всего они потратили 101 тыс. рублей, а друг-блогер отдал злоумышленникам еще 26 тыс. рублей. После получения денежных средств мошенники перестали выходить на связь.

Сейчас Ляйсан Утяшева и другие пострадавшие обратились в полицию. Правоохранительные органы проводят проверку.

Ранее Кушанашвили назвал ставшую жертвой мошенников Долину идиоткой.

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