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Звезду «Бешеных псов» арестовали за домашнее насилие

Актера Майкла Мэдсена задержали по обвинению в нападении на жену

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Samantha Zucchi/Global Look Press

Голливудского актера Майкла Мэдсена арестовали 17 августа в Малибу (Калифорния, США) по обвинению в домашнем насилии. Об этом сообщает Variety.

66-летнего актера задержали за нанесение побоев жене — ДеАнне Мэдсен. Полицейские прибыли на место конфликта супругов после звонка, но кто звонил правоохранителям, неизвестно.

«Это было разногласие между Майклом и его женой, которое, мы надеемся, разрешится положительно для них обоих», — сказал представитель Мэдсена.

Сейчас актер уже не находится под стражей — он внес залога в размере $20 тысяч.

Мэдсен — один из любимых актеров режиссера Квентина Тарантино. Артист снимался в его картинах «Бешеные псы», «Омерзительная восьмерка», «Однажды... в Голливуде» и др.

В 2022 году Мэдсена также задерживали на территории его дома.

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