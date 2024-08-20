Лев Лещенко отказался от концертов на Дальнем Востоке из-за проблем со здоровьем

Народный артист РСФСР Лев Лещенко признался, что продолжает свою концертную деятельность, но дозированно, поскольку ему уже тяжело ездить на дальние расстояния. Его слова передает Telegram-канал Mash.

«Пока есть возможность и интерес какой-то, я потихонечку буду работать. Я не буду ездить на Сахалин и Камчатку, уже тяжеловато. Все другие концерты будут присутствовать в моей жизни», — признался артист.

Также Лещенко поделился, что сейчас готовит постановку «Первая любовь» по мотивам одноименной повести Тургенева. Она приурочена к его 83-летию, которое состоится 1 февраля.

Накануне сообщалось, что государство бесплатно предоставило Лещенко лекарство за 1,8 млн рублей. Это случилось после того, как исполнителю диагностировали транстиретиновый амилоидоз — редкое заболевание, возникающее из-за нарушения обмена веществ. Сейчас, по данным Telegram-канала Mash, Лещенко проходит второй курс терапии.

Лещенко начал свою карьеру в 1964 году, когда вступил в стажерскую группу Театра оперетты. В 1966-м он стал артистом Московского театра оперетты. В 1970 году певец стал солистом-вокалистом Гостелерадио СССР, где исполнял камерные классические произведения, арии из опер, романсы.

За свою карьеру он удостоился званий — народный артист РСФСР, мастер искусств Молдавии, народный артист Республики Южная Осетия, заслуженный артист Приднестровской Молдавской Республики, народный артист Республики Северная Осетия, народный артист Республики Башкортостан.

Ранее стало известно, что под Петербургом пропала актриса из «Гоголя».