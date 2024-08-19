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В Екатеринбурге отменили выступление литературного критика Галины Юзефович

Критик Юзефович заявила, что ее выступление в Екатеринбурге отменили из-за доносов

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Литературный критик Галина Юзефович сообщила в Telegram-канале об отмене ее онлайн-выступления на фестивале «Красная строка» в Екатеринбурге.

Юзефович уверена, что она не может выступить на мероприятии из-за доносов.

«Из текста доноса (на самом деле, нескольких доносов) узнала два новых слова – «захохлуха» (sic!) и «этническая либералка» (это всё я)», — рассказала критик.

Юзефович призвала людей сходить на фестиваль, несмотря на отмену ее выступления, и купить там побольше книг, так как это важно издателям.

«А всем жертвам отмены, нынешним и будущим, — объятия и солидарность», — заявила филолог.

Юзефович окончила отделение историко-филологического факультета РГГУ в 1999 году. Она писала литературные обзоры для таких изданий, как «Ведомости», «Огонек», «Эксперт», «Итоги». С 2014 по 2023 год являлась обозревателем интернет-издания «Медуза» (юрлицо Medusa Project SIA признано в России иностранным агентом и нежелательной организацией), где публиковала еженедельные анализы новинок современной прозы и аналитические статьи, посвященные литературной жизни и книжному бизнесу.

В феврале 2022 года Юзефович выступила против специальной военной операции на Украине и позже переехала в Турцию вместе с семьей.

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