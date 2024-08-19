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Ольга Бузова спровоцировала слухи о беременности

Певица Ольга Бузова намекнула на беременность

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buzova86/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица и телеведущая Ольга Бузова спровоцировала слухи о беременности. Об этом сообщает «Четвертый канал».

В разговоре с корреспонденткой канала Бузова рассказала, что влюблена. Она также намекнула, что возможно ждет ребенка.

«Я счастлива. Все это неважно — внешние атрибуты. Самое главное, когда внутри живет что-то. А как вы думаете, будет девочка или мальчик?» — заявила артистка.

В ролике, опубликованном каналом, Бузова улыбалась и гладила живот. Как призналась корреспондентка, она хотела бы, чтобы у артистки была двойня. Телеведущая заявила, что тоже этого желает.

«Я тоже надеюсь на двойню», — поделилась певица.

Бузова была замужем один раз. В 2012 году она сыграла свадьбу с футболистом Дмитрием Тарасовым. В 2016-м стало известно, что пара развелась. По словам звезды, причиной расставания послужили измены мужа. Артистка тяжело переживала разрыв.

11 августа Бузова рассекретила свои отношения. Она снялась в объятиях мужчины. Личность возлюбленного артистка раскрывать не стала, закрыв его лицо на фото стикером с изображением льва. 14 августа она опубликовала фотографии и видео с велопрогулки, на которых появилась с кольцом на безымянном пальце.

Ранее звезда «Дома-2» рассказала, какой мужчина должен быть у Бузовой.

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