Баста о выступающих пьяными артистах: «Снимаю шляпу»

Рэпер Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, в беседе с mentoday.ru назвал несовместимым алкоголь и жесткую концертную деятельность.

По словам Басты, он «снимает шляпу» перед артистами, которые «умудряются» качественно выступать, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Артист считает, что практически невозможно пьяным провести концерт хорошо.

Вакуленко отметил, что секрет его хороших выступлений состоит в отдыхе.

«Молодецкое расписание, когда я колотил по 27 концертов в месяц, мне уже не потянуть. Представляешь, я выхожу на сцену на 12-м концерте и понимаю, что у меня впереди еще 15 – просто жуть! Поэтому сейчас мы стараемся после 3-4 концертов делать 2-3 дня разгрузки», — поделился артист.

Баста уверен, что в «постоянной «колотьбе» сильно страдает качество работы. Рэпер хочет эмоционально что-то выносить с концертов. К примеру, радость, удовлетворенность, благодарность. Он считает нечестным выступать перед зрителями в уставшем состоянии.

Вакуленко добавил, что разгрузил свой график также для того, чтобы чаще проводить время с семьей. Для певца важно быть со своими дочерьми.

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