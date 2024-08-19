Звезда Reflex рассказала, что ей помогло быстро вернуться в форму после родов

Экс-солистка группы Reflex Женя Малахова призналась, что смогла прийти к своему привычному весу уже через несколько дней после родов, потому что не прекращала следить за питанием. Об этом она рассказала kp.ru.

По ее словам, за время беременности она набрала 11 кг. При этом почти до самого роддома звезда вела активный образ жизни.

«Вообще во время беременности ребенок много забирает из организма матери. Во всяком случае, у меня было так. Кроме того, сейчас мы на грудном вскармливании, и, признаюсь, мне оно дается, тяжело. Нельзя молочку, мучное и вкусненькое — все то, что я так люблю. Наверно, потому я такая худая», — рассказала певица.

Однако она уточнила, что позволяет себе употреблять некоторые запрещенные продукты, например, кофе.

В июле Женя Малахова раскрыла необычное имя дочери, она назвала дочь Павлой. Для знаменитости девочка стала вторым ребенком, она уже воспитывает сына Федора, который родился 15 февраля 2022 года.

Малахова замужем за бизнесменом Андреем Тарасовым, они поженились в августе 2020 года. Несколько месяцев певица скрывала личность супруга, но позже рассказала, кто стал ее избранником, и опубликовала свадебные фото в соцсетях.

Ранее звезда Reflex показала, как выглядит ее фигура через шесть дней после родов.