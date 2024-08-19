В Одессе украинская блогерша поссорилась с уличными музыкантами из-за песен Цоя

Украинская блогерша Юлия Караваджак поссорилась с уличными музыкантами в Одессе. Об этом она сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Караваджак сделала замечание певцам из-за исполнения песен Виктора Цоя на улице Дерибасовской. Она считает неуместным петь композиции артиста на русском языке в условиях специальной военной операции. Музыканты отметили, что Цой — советский артист, а его песни оказывают положительное влияние на украинцев.

4 июня 2023 года стало известно, что депутат Верховной рады Украины Наталья Пипа написала заявление в полицию из-за молодого человека из Одессы, который исполнял в центре Львова песни советского рок-музыканта Виктора Цоя.

У музыканта начался конфликт с депутатом Рады, которая потребовала у него прекратить петь на русском языке. В результате Пипа вызвала полицию и подала заявление. Она утверждает, что молодой человек нарушал закон о языке, принятый в марте 2023 года.

21 июня того же года украинское госагентство по искусству при Минкультуры страны заявило, что песни Виктора Цоя не запрещено исполнять публично на Украине.

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