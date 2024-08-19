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Звезда «Слова пацана» рассказала, с каким режиссером хотела бы поработать

Актриса Красовская призналась, что хотела бы поработать с Хлебниковым

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Anastasiya Krasovskaya/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Актриса Анастасия Красовская призналась в беседе с порталом «Страсти», что хочет посотрудничать со многими российскими режиссерами.

Красовская призналась, что желает сняться у режиссера «Легенды №17» Михаила Местецкого, автора «Аритмии» Бориса Хлебникова и у Наталии Мещаниновой, известной по скандальному сериалу «Школа».

«Для меня открытием в качестве режиссера был Петя Федоров, когда я посмотрела сериал «Ласт Квест». Блин, на самом деле действительно много желаний», — поделилась актриса.

Красовская добавила, что хотела бы вновь встретиться на съемочной площадке с Натальей Кудряшовой и Юрой Борисовым.

«Потому что для меня «Герда» все-таки является первым опытом, который прошел больше как сон. Хочется более осознанно поприсутствовать, плюс я реально скучаю по тем съемкам», — рассказала артистка.

Анастасия Красовская дебютировала в кино в 2021 году в фильме «Герда». Она играла в таких проектах, как «Трудные подростки», «Стая», «Черная весна», «Актрисы», «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Ранее стали известны размеры гонораров за съемки на шоу Малахова.

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