«Просят танцевать»: стали известны размеры гонораров за съемки на шоу Малахова

Стали известны размеры гонораров за участие в съемках шоу Андрея Малахова и Николая Баскова. Цифры приводит kp.ru.

По словам пенсионерки Натальи Сергеевны, побеседовавшей с изданием, в последнее время гонорары за день в массовке немного подросли.

«Больше всего платят за развлекательные передачи, которые снимают быстро за пару недель — было 800 и 900 рублей, стало 1000 и иногда 1200 рублей в день. Работа не пыльная — сиди да по сигналу бригадира в студии или охай, или смейся, или гуди от возмущения, или хлопай. На «Песни от всей души» или «Привет, Андрей!» просят танцевать», — рассказала она.

Также, указало издание, на ток-шоу «Малахов» за четыре часа зрителям от 16 до 35 лет платят 800 рублей, а от 36 до 55 лет — 500 рублей. За 600 рублей массовку набирают на съемки «За гранью» (ведущий Тимур Еремеев), «ДНК» (Анна Казючиц).

За съемки в программе «Здоровье» с Еленой Малышевой платят 1000 рублей за работу с 10 утра до 6 вечера, на шоу «Ну-ка, все вместе!» (ведущие Николай Басков и Сергей Лазарев) также платят 1000 рублей. За 8 часов съемок юмористической передачи «Аншлаг», продолжает издание, зрителям обещают заплатить от 800 до 1000 рублей.

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