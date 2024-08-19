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Звезда сериала «Пока не родила» задумалась о материнстве

Актриса Загребина задумалась о материнстве после съемок в сериале «Пока не родила»

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Пресс-служба ТНТ

Российская актриса Ангелина Загребина («Последний аксель», «Почему ты?») задумалась о материнстве после съемок в сериале «Пока не родила». Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала ТНТ.

В передаче «Утро» 24-летняя Загребина рассказала, что до роли авантюристки Киры Емелиной вообще не думала о детях.

«Тут, в процессе уже, стали мелькать, какие-то мысли и о суррогатном материнстве в том числе, и о своем будущем материнстве, что-то там, где-то оно в будущем может быть будет», — сказала она.

Премьера сериала «Пока не родила» состоится 19 августа на ТНТ. Это история о двух семьях из разных социальных слоев, чьи миры странным образом пересекаются из-за авантюры молодой девушки Киры, которая неожиданно для себя может стать суррогатной матерью.

В интервью «Газете.Ru» Загребина рассказала о своей героине, опыте откровенных съемок с Даниилом Воробьевым и тренировкам по фигурному катанию для «Последнего акселя», а также заявила, что ради хорошей роли готова к экспериментам с внешностью.

Ранее Антон Богданов рассказал, как не мог найти работу из-за «Реальных пацанов».

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