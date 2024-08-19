«Я очень щедрый»: Тарасов заявил, что тратит на Костенко полмиллиона в месяц

Президент команды футбольной медиалиги Дмитрий Тарасов заявил, что его доходы составляют более двух миллионов рублей в месяц. Об этом 37-летний футболист рассказал в интервью «Манс-баланс — месячные траты человека, закрывающие хотелки и потребности» с продюсером Георгием Иващенко.

По словам Тарасова, он выделяет на нужды супруги Анастасии Костенко около полумиллиона рублей в месяц и покрывает все ее траты: сюда входят и продукты, и деньги, необходимые для оплаты детских потребностей.

«Я очень щедрый, могу зайти в детский магазин и купить там что-то. На это уходит тысяч 50. Благотворительностью занимаюсь постоянно, здесь подгадать невозможно», — рассказал о расходе бюджета он.

Отдых супруги часто не оплачивается, потому что он достается по бартеру. Однако из-за беременности и рождения четвертого ребенка они полтора года не ездили отдыхать. Билеты на последний отдых семьи на всех обошлись Тарасову примерно в 600 тысяч рублей, подсчитал он.

«Если моя жена что-то хочет, то, пожалуйста — иди, бери, покупай, кайфуй, потому что ее эмоции — это мое состояние. Если Настя рада и счастлива, то у меня все хорошо», — заключил он.

Накануне Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета Анастасии Костенко из-за долга в 1,6 миллиона рублей. Сама Костенко заявила, что штрафы начислялись на машину, которой у нее нет и не было.

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