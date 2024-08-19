Адвокат Ефремова прояснил ситуацию с ходатайством об УДО

Адвокат Юрий Падалко прояснил ситуацию с ходатайством об условно-досрочном освобождении (УДО) для актера Михаила Ефремова. Об этом сообщает Super.

Он опроверг информацию о том, что адвокаты Ефремова подготовили новое ходатайство и будут просить об освобождении заслуженного артиста России из-за его состояния здоровья.

«Я последние два года и в настоящее время единственный действующий в его интересах адвокат», — заявил он.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года колонии в Белгородской области, из которых отсидел 3,5.

Весной 2024 года защита Ефремова пыталась освободить его по УДО, но из-за пары нарушений актером внутреннего распорядка колонии, им было отказано.

19 августа Life со ссылкой на SHOT сообщил о сборе медицинских справок о здоровье Ефремова и возможности его досрочного освобождения.

Ранее стало известно о перспективах Ефремова после отсидки за ДТП.