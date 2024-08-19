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Звезда «50 оттенков серого» ответила на слухи о разрыве помолвки с солистом Coldplay

Актриса Джонсон опровергла слухи о разрыве помолвки, показав журналистам кольцо

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Global Look Press

Звезда фильма «50 оттенков» серого Дакота Джонсон ответила на слухи о разрыве помолвки с солистом Coldplay Крисом Мартином. Об этом пишет TMZ.

Американская актриса показала журналистам свое обручальное кольцо с большим изумрудом, когда папарацци подстерегли ее во время ужина с друзьями в Калифорнии (США).

Джонсон выглядела раздраженной и смотрела на фотографов пристально, чтобы убедиться, что они сделали снимок.

Представитель 34-летней актрисы также опроверг слухи о том, что они с 47-летним Мартином объявили о расставании.

«Эти сообщения не соответствуют действительности. Они счастливы вместе», — заявил он.

Джонсон и Мартин встречаются с 2017 года. Слухи о расставании пары начали циркулировать после того, как анонимный источник заявил Daily Mail, что звезды решили «двигаться дальше».

Кроме того, Джонсон не носила обручального кольца и отсутствовала на европейской части тура Coldplay.

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