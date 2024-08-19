Новый парень Ксении Бородиной рассказал, когда женится

Блогер Николай Сердюков, бойфренд телеведущей Ксении Бородиной, рассказал, когда на ней женится. Об этом пишет Kp.ru.

Звезда «Дома-2» встретила своего нынешнего партнера во время съемок реалити-шоу «Последний герой. Русский сезон», где она была ведущей. В последнее время влюбленные проводят много времени вместе и, похоже, уже задумываются о свадьбе.

Недавнопара посетили свадьбу одной из подруг телеведущей. Они активно делилась видео с события в своих социальных сетях. Влюбленные танцевали и обнимались

На празднике также прошли традиционные мероприятия: невеста бросила свой букет в толпу незамужних девушек, среди которых была и Бородина. В итоге цветы приземлились прямо в руки телеведущей, но при этом произошла небольшая борьба с другой девушкой за букет.

Пока Ксения радовалась, ведущий мероприятия поздравил Сердюкова, намекнув, что теперь ему предстоит сделать предложение. Николай отреагировал на это с улыбкой и намекнул в своем блоге, что планирует в ближайшее время предложить Ксении руку и сердце.

«Пока не строим планы на следующий год. Ксения поймала букет», — написал блогер в социальных сетях.

Бородина дважды была замужем: от бизнесмена Юрия Будагова она родила дочь Марусю, а от предпринимателя Курбана Омарова девочку Теону. Со вторым супругом телеведущая развелась в 2021 году. Блогер признавалась в интервью Надежде Стрелец, что нанимала детективов, чтобы раскрыть измены экс-мужа. По словам знаменитости, бизнесмен проводил время со многими женщинами, и эта правда ее шокировала. Звезда отмечала, что тяжело все переживала: две недели она практически ничего не ела и не вставала с кровати, но потом смогла «взять себя в руки».

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