«Бордерлендс» возглавил официальный кинопрокат в России

Фантастический боевик «Бордерлендс» Элая Рота и Тима Миллера стал лидером кинопроката в России и странах СНГ. Об этом сообщает портала kinobusiness.com.

За период с 15 по 18 августа экранизация серии видеоигр Borderlands собрала 35,9 млн рублей.

Главная героиня фильма Лилит сражается с инопланетянами, чтобы спасти мир от зла. Роли в картине исполнили Кейт Бланшетт, Джейми Ли Кертис, Джек Блэк и другие.

Второе место в кинопрокате занял канадско-американский триллер режиссера Осгуда Перкинса «Собиратель душ», собравший 23,8 млн рублей. Лента повествует об агенте ФБР Ли Харкер, которая, расследуя серию загадочных преступлений, совершенных Собирателем душ. Актерский состав фильма — Майка Монро, Николас Кейдж, Алисия Уитт.

На третьей строчке рейтинга — семейный фильм «Мой дикий друг» режиссера Анны Курбатовой, собравший 18,4 млн рублей. Это история дружбы семиклассника Саши Меньшикова и маленького лисенка, которого он находит в лесу и выхаживает. В картине снялись Елисей Чучилин, Юрий Колокольников, Максим Щеголев и другие.

До этого «Дэдпул и Росомаха» собрал миллиард долларов в мировом прокате.

Ранее Кейт Бланшетт рассказала, что получала гонорар за «Властелина колец» бутербродами.