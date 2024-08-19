Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Бордерлендс» возглавил официальный кинопрокат в России

Экранизация серии видеоигр Borderlands стала лидером кинопроката в РФ

close
100%
Global Film

Фантастический боевик «Бордерлендс» Элая Рота и Тима Миллера стал лидером кинопроката в России и странах СНГ. Об этом сообщает портала kinobusiness.com.

За период с 15 по 18 августа экранизация серии видеоигр Borderlands собрала 35,9 млн рублей.

Главная героиня фильма Лилит сражается с инопланетянами, чтобы спасти мир от зла. Роли в картине исполнили Кейт Бланшетт, Джейми Ли Кертис, Джек Блэк и другие.

Второе место в кинопрокате занял канадско-американский триллер режиссера Осгуда Перкинса «Собиратель душ», собравший 23,8 млн рублей. Лента повествует об агенте ФБР Ли Харкер, которая, расследуя серию загадочных преступлений, совершенных Собирателем душ. Актерский состав фильма — Майка Монро, Николас Кейдж, Алисия Уитт.

На третьей строчке рейтинга — семейный фильм «Мой дикий друг» режиссера Анны Курбатовой, собравший 18,4 млн рублей. Это история дружбы семиклассника Саши Меньшикова и маленького лисенка, которого он находит в лесу и выхаживает. В картине снялись Елисей Чучилин, Юрий Колокольников, Максим Щеголев и другие.

До этого «Дэдпул и Росомаха» собрал миллиард долларов в мировом прокате.

Ранее Кейт Бланшетт рассказала, что получала гонорар за «Властелина колец» бутербродами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами