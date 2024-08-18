Москвичи несут цветы к посольству Франции в память об Алене Делоне

Москвичи несут цветы к посольству Франции в Москве в связи со смертью французского актера Алена Делона. Об этом сообщает РИА Новости.

На ограждении здания диппредставительства вывесили небольшое фото молодого актера.

18 августа в возрасте 88 лет Ален Делон скончался в своем доме во французской коммуне Души. Известно, что у актера были диагностированы болезнь Альцгеймера и рак, спасти его не удалось. В последние минуты жизни он находился вместе с близкими.

В 2022 году стало известно, что актер думает над эвтаназией. Он заявлял, что хотел бы «умереть красиво». В январе 2024 года суд ограничил его дееспособность, запретив актеру распоряжаться своей недвижимостью. Первоначально планировалось, что это продлится до 5 лет с возможным продлением.

Ранее дети Алена Делона сделали заявление после смерти отца.