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Москвичи несут цветы к посольству Франции в память об Алене Делоне

Жители Москвы несут цветы к посольству Франции в память об Алене Делоне

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Gwendoline Le Goff/Global Look Press

Москвичи несут цветы к посольству Франции в Москве в связи со смертью французского актера Алена Делона. Об этом сообщает РИА Новости.

На ограждении здания диппредставительства вывесили небольшое фото молодого актера.

18 августа в возрасте 88 лет Ален Делон скончался в своем доме во французской коммуне Души. Известно, что у актера были диагностированы болезнь Альцгеймера и рак, спасти его не удалось. В последние минуты жизни он находился вместе с близкими.

В 2022 году стало известно, что актер думает над эвтаназией. Он заявлял, что хотел бы «умереть красиво». В январе 2024 года суд ограничил его дееспособность, запретив актеру распоряжаться своей недвижимостью. Первоначально планировалось, что это продлится до 5 лет с возможным продлением.

Ранее дети Алена Делона сделали заявление после смерти отца.

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