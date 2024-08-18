Хакамада о ситуации с мошенниками: «Возможно, деньги поступили по адресу»

Экс-политик, журналистка и телеведущая Ирина Хакамада усомнилась в беседе с mk.ru, что стала жертвой мошенников.

Хакамада объяснила, что еще не до конца разобралась с ситуацией.

«Возможно, эти деньги поступили по адресу, куда и надо было. Больше сейчас ничего комментировать не хотим», — отметила журналистка.

18 августа Telegram-канал 112 сообщил, что Хакамада стала жертвой мошенников. По данным издания, злоумышленники написали Хакамаде в мессенджере, представившись ее близкой подругой. От ее имени они попросили занять у журналистки 400 тысяч рублей под предлогом, что женщине срочно нужны деньги в Париже.

Как отмечает 112, Хакамада перевела необходимую сумму, но позже позвонила подруге, чтобы удостовериться, что с ней все в порядке. Приятельница удивилась звонку, отметив, что ничего не занимала.

В тот же день телеведущая Лера Кудрявцева заявила, что мошенники «задолбали» ее и звонят ей почти каждый день. Она опубликовала видео, на котором злоумышленник пытается узнать у нее личные данные. Он представился участковым, который сообщил, что телеведущей якобы требуется пройти медицинское обследование. Он попросил звезду назвать свой номер СНИЛС.

Ранее Долина повысила цену за корпоративы почти на 3 млн рублей после аферы с квартирой.