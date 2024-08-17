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«Люблю самогонку»: звезда «Беспринципных» о своих слабостях

Актриса Кристина Бабушкина заявила, что любит сибирскую самогонку

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Кристина Бабушкина призналась в беседе с Дмитрием Игнатовым, что «очень любит» сибирскую самогонку.

Причиной своего пристрастия звезда «Беспринципных» назвала то, что она родом из Сибири. Актриса привыкла к застольям с хорошей едой и выпивкой. Бабушкина отметила, что от самогона у нее никогда не бывает похмелья, что помогает вставать на работу по утрам.

Об этом актриса заговорила после того, как призналась, что имеет вредные привычки. Она подчеркнула, что алкогольные напитки вредят здоровью. При этом, по словам Бабушкиной, постоянных вредных привычек у нее нет: она может вести здоровый образ жизни полгода, а затем в миг отказаться от него.

В июне 2023 года Кристина Бабушкина оказалась замешана в скандале с наркотиками. Тогда автомобиль, в котором находились актриса с супругом Андреем Гацунаевым, задержали. При осмотре машины сотрудники правоохранительных органов обнаружили сверток с наркотическим средством массой 0,53 г. В момент задержания муж артистки попытался съесть наркотики и укусил сотрудника ДПС за палец.

Гацунаеву предъявили обвинение по ч. 1 ст. 228 УК РФ («Незаконный оборот наркотиков») и ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Бабушкина проходит по делу как свидетель.

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