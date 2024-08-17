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Семья Мэттью Перри сделала заявление после арестов обвиняемых: «Ждем правосудия»

Семья Мэттью Перри поблагодарила полицию за работу после арестов обвиняемых

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Global Look Press

Семья Мэттью Перри выступила с заявлением после того, как пятерым людям предъявили обвинения в связи с кончиной звезды «Друзей». Об этом сообщает издание USA TODAY.

«Мы остаемся раздавлены горем. Но осознание того, что правоохранительные органы отнеслись к делу очень серьезно, нам помогло», — сообщили близкие.

Семья заявила, что с нетерпением ждет, когда правосудие восторжествует. Также близкие поблагодарили за работу все ведомства, которые были подключены к делу Перри.

«Мы надеемся, что недобросовестные поставщики опасных наркотиков получат сигнал», — подытожили они.

28 октября 2023 года 54-летнего Мэттью Перри нашли в бассейне в его доме в Лос-Анджелесе. Вскрытие определило, что здоровье актера подорвало употребление наркотика кетамина, которое привело к сердечному приступу.

По данным правоохранителей, личный помощник Перри Кеннет Ивамаса «сотрудничал» с доктором Сальвадором Пласенсией, который поставлял ему наркотики. Оба арестованы. Всего по делу Перри заключены под стражу пять человек.

Ранее стали известны последние слова звезды «Друзей».

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