Лидер «Миража» о трагедии на концерте: «Зрители буквально хлынули с трибун»

Лидер и гитарист группы «Мираж» Алексей Горбашов признался, что один из концертов коллектива ему запомнился на всю жизнь, поскольку он закончился трагически. Его слова передает издание mk.ru.

«Сцена была установлена прямо на стадионе, и в какой-то момент зрители буквально хлынули с трибун на поле и в прямом смысле слова снесли ее вместе с оборудованием», — заявил музыкант.

Затем, вспомнил Горбашов, началась давка, в результате которой появились пострадавшие. Гитарист заявил, что концерт проходил в Батуми в 1990 году. По его словам, артистам было «очень страшно» смотреть на происходящее.

«Похожий случай произошел у нас и в Казахстане — город, правда, уже не вспомню. Но там, к счастью, обошлось без травм», — отметил лидер «Миража».

Также музыкант рассказал о первом концерте коллектива, который состоялся в городе Целиноград на севере Казахстана. Тогда это был ничем не приметный провинциальный город, где по улицам гуляли коровы, а сейчас, заявил артист, он стал самым дорогим городом страны.

Недавно солистка «Миража» Екатерина Болдышева пожаловалась на сталкера. Она заявила, что мужчина звонил с разных номеров ей и Горбашову, чем практически заблокировал их телефоны. По словам певицы, навязчивому поклоннику не понравились несколько ее фотографий, размещенных на официальном сайте и в соцсетях.

Ранее певица Лайма Вайкуле поблагодарила Андрея Макаревича (признан в РФ иностранным агентом) за совместное выступление.