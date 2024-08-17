«Перевернулся в воздухе и ударился головой»: самокатчик сбил сына Алены Рапунцель

alenatoffi_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Звезда «Дома-2» Алена Рапунцель заявила, что ее пятилетнего сына Богдана сбил самокатчик. Подробностями инцидента она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам женщины, самокатчик наехал на мальчика 13 августа, когда ребенок стоял на остановке с бабушкой. Мужчина якобы двигался на большой скорости.

«Богдан перевернулся в воздухе и ударился головой об асфальт. Мама растерялась, из-за шока даже не успела сделать фото самоката и самого мужчины», — поделилась она.

Самокатчик, передала бабушка, остановился, спросил, «все ли окей» с ребенком, и уехал, не предложив помощь. Рапунцель опубликовала фото, сделанное после случившегося — ребенок уснул на бордюре.

«Было сильно повреждено ухо, так как сын упал на него. Богдан даже идти домой не мог», — говорит она.

У ребенка диагностировали черепно-мозговую травму, подозрение на сотрясение мозга, посттравматический острый отит. Сейчас Богдан лечится дома. В отношении самокатчика после заявления Алены Рапунцель возбудили дело.

Богдан — старший сын Алены от другого участника «Дома-2» Ильи Яббарова.

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