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Вайкуле обратилась к Макаревичу: «Счастье быть с тобой на одной сцене»

Певица Лайма Вайкуле поблагодарила Андрея Макаревича за совместное выступление

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Валерий Левитин/РИА «Новости»

Певица Лайма Вайкуле опубликовала видеозапись совместного выступления с лидером «Машины времени» Андреем Макаревичем (признан в РФ иностранным агентом) в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В ролике знаменитости исполняли вместе композицию Макаревича «Пустым обещаньям...» на фестивале Вайкуле «Рандеву», который состоялся накануне в Юрмале.

«Спасибо, Андрей, за твои прекрасные песни и счастье быть с тобой на одной сцене!» — подписала ролик исполнительница.

Фестиваль «Рандеву» проходил с 26 по 28 июля в Латвии. На нем выступили Нино Катамадзе, Янис Стебелис, Интарс Бусулис и др. Хедлайнером фестиваля 2024 года была группа «Би-2».

До этого сообщалось, что на мероприятии оказалось занято около 30% концертного зала. Также ходил слух, что на концерте могла выступить Алла Пугачева.

Недавно певица Маша Распутина возмутилась словами Лаймы Вайкуле о России. Она назвала хамством утверждение артистки о том, что она «кормила весь Союз». Распутина отметила, что Вайкуле оказалась популярна с СССР благодаря коллегам, которые писали ей песни.

Ранее стало известно, что актриса Елена Кондулайнен сломала ногу в Шарм-эль-Шейхе.

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