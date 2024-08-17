Появились версии трагедии с актрисой Малого театра Екатериной Васильевой

Актрисы Малого театра Екатерины Васильевой могло не стать после несчастного случая в московском метро. О версии трагедии пишет kp.ru.

Издание отмечает, что 15 августа в Москве молодая женщина попала под поезд — она упала с платформы на станции «Первомайская» Арбатско-Покровской линии.

Скорая помощь доставила ее в больницу с тяжелыми травмами, но спасти ее не удалось. При этом, отмечает издание, актриса Екатерина Васильева приехала в Москву из Белоруссии, а пять месяцев назад у нее родилась дочь Василиса. В семье и театре не называют причин случившегося.

«Все, что пишут о якобы несчастном случае — не буду говорить и комментировать. Катя была полна жизни!» — сказал супруг 37-летней женщины Дмитрий Воронин.

Директор Малого театра Тамара Михайлова также не стала делиться с журналистами подробностями.

«Эта трагическая новость всех потрясла. Театр сейчас в отпуске. Но мы будем решать все организационные вопросы», — заявила она.

В 2011 году Екатерина Васильева окончила Высшее театральное училище им. М.С. Щепкина и стала выступать в Малом театре. Дебютным выступлением молодой актрисы стала роль в спектакле Ольги Соломиной «Последний срок». Всего на сцене Малого театра Васильева сыграла 15 ролей.

О том, что актрисы не стало, театр сообщил 16 августа.

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