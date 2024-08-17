Долина повысила цену за концерт почти на 3 млн рублей после аферы с квартирой

Певица Лариса Долина подняла цену за свои частные выступления до 4 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, еще весной стоимость выступления артистки на корпоративах составляла 1,5 млн рублей. Mash связывает повышение цены с тем, что исполнительница на днях потеряла свою столичную квартиру и отдала мошенникам 200 млн рублей.

Telegram-канал заявляет, что после случившегося муж артистки «решил брать быка за рога». Теперь супруг контролирует концертный график Долиной и рассматривает предложения о ее частных выступлениях. Он хочет поправить финансовое положение семьи.

Недавно Лариса Долина рассказала о своем самочувствии после обмана мошенников. Она заявила, что «ее невозможно сломать», никому этого не удавалось и не удастся. По словам Долиной, она стойко переживает нынешнюю ситуацию, потому что ее поддерживают друзья.

На днях Долина продала свою квартиру в центре Москвы и перевела деньги злоумышленникам. Затем в квартиру пытались попасть «новые собственники», но их не пустила охрана.

Певица обратилась в полицию, после чего МВД России возбудило уголовное дело. Долину признали потерпевшей, а на квартиру наложили арест.

Затем Хамовнический суд Москвы арестовал курьера Анжелу Цырульникову по делу об афере с продажей квартиры певицы. Женщину подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что музыканта Сергея «Паука» Троицкого задержали в Тамбовской области.