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Дима Билан исполнит хиты на «Газпром Арене»

Певец Дима Билан выступит перед матчем «Зенит» — «Факел»

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ТНТ

Заслуженный артист России Дима Билан споет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге перед матчем «Зенит» — «Факел». Об этом сообщила «Фонтанка».

Как рассказали представители футбольного клуба «Зенит», перед матчем 9-го тура РПЛ Билан исполнит «композиции из актуального репертуара и легендарные хиты, знакомые каждому».

Также в программе запланированы церемония открытия матча и масштабный «Фан-Променад», в рамках которой предусмотрены сотни развлечений для всей семьи.

Накануне Дима Билан опубликовал у себя в социальных сетях новый пост, намекнув на кражу голливудским актером Томом Крузом его трюка.

Исполнитель выложил два видео. На первом Билан выполняет полет на тросе в рамках своего шоу «The best of Bilan» 15 июня, а на втором — тот же трюк повторяет актер Том Круз на церемонии закрытия XXXIII летних Олимпийских игр в Париже.

Ранее основателю «Агаты Кристи» отказали в регистрации бренда группы из-за писательницы.

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