Сын Алибасова рассказал о состоянии отца на фоне слухов про новую болезнь

Продюсер Бари Алибасов чувствует себя шикарно. Об этом «Пятому каналу» рассказал его сын Бари Алибасов-младший, комментируя слухи о новой болезни отца.

«Я у папы сейчас, чувствует себя шикарно. Сам ужаснулся утром от диагноза церебральный атеросклероз, который нам поставили в Telegram. Загуглил, что это такое, оказывается, это штука, которая есть у каждого третьего человека в нашей стране, в гораздо более юном возрасте», — отметил Алибасов-младший.

По его словам, в семье продюсера хотят сохранить эти «шумы в голове» у Алибасова, на которые он пожаловался, потому что они помогают ему творить.

16 августа Telegram-канал Mash писал, что основателю группы «На-На» Алибасову диагностировали церебральный атеросклероз. При этом заболевании поражаются стенки кровеносных сосудов головного мозга. В результате у человека начинает болеть и кружиться голова, нарушается память и путаются мысли.

Врачи поставили Бари Алибасову церебральный атеросклероз после того, как он пожаловался на звон и шум в голове, а также сильные головокружения. Ему прописали лечение. Если болезнь не лечить, то она может привести к деменции и инсульту.

Ранее Алибасов назвал хренью информацию о риске повторного инсульта.