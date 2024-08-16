Дакота Джонсон разорвала помолвку через семь лет романа

Фронтмен группы Coldplay Крис Мартин и звезда фильма «50 оттенков серого» Дакота Джонсон разорвали помолвку после семи лет романа. Об этом сообщило издание Daily Mail.

47-летний музыкант и 34-летняя актриса решили «двигаться дальше», уточнил приближенный к паре источник.

Представители Мартина и Джонсон пока не комментировали это сообщение.

Известно, что Джонсон не сопровождала Мартина во время европейского этапа тура его группы, но в июне посетила выступление Coldplay в Гластонбери.

До этого папарацци фотографировали Дакоту Джонсон без обручального кольца, которое она носила с 2020 года.

Мартин и Джонсон начали встречаться в 2017 году после развода музыканта с актрисой Гвинет Пэлтроу, от которой у него есть дочь Эппл, 20 лет, и сын Мозес, 18 лет.

О временном разрыве Мартина и Джонсон инсайдеры рассказывали в июне.

При этом в марте журналисты сообщили, что Дакота Джонсон и Крис Мартин обручились.