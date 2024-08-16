Стали известны даты проведения VK Fest в 2025 году

Фестиваль VK Fest в 2025 году пройдет с 28 по 29 июня в Санкт-Петербурге и с 12 по 13 июля в Москве. Об этом сообщила пресс-служба VK.

В 2025 году фестиваль пройдет в пяти городах России. Остальные города, даты и площадки проведения фестиваля уточнят позже.

Ранняя продажа билетов на 2025 год уже открыта, их можно купить для Санкт-Петербурга и Москвы.

В 2024 году VK Fest прошел в Уфе, Красноярске, Сириусе, Санкт-Петербурге и Москве. В фестивале приняли участие более 500 артистов, инфлюенсеров и спикеров. Ведущими фестиваля стали Дмитрий Позов, Антон Шастун, Дмитрий Журавлев, Алла Михеева, Арсений Попов, Ида Галич, Олеся Иванченко и Сергей Матвиенко.

В рейтинге самых обсуждаемых артистов на VK Fest 2024 года победила певица Ольга Бузова. Согласно нему, Бузова набрала 964,5 тыс. упоминаний, став лидером среди знаменитостей. На втором со значительным отрывом оказался рэпер Баста (218,9 тыс.), а на третьем — певец Shaman (197,4 тыс.).

Ранее сооснователь VK Fest раскрыл необычные райдеры звезд.