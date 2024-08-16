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Бари Алибасову грозят деменция и инсульт

Mash: продюсеру Бари Алибасову диагностировали церебральный атеросклероз

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Продюсеру и основателю группы «На-На» Бари Алибасову диагностировали церебральный атеросклероз. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

При этом заболевании поражаются стенки кровеносных сосудов головного мозга. В результате у человека начинает болеть и кружиться голова, нарушается память и путаются мысли.

Врачи поставили Бари Алибасову церебральный атеросклероз после того, как он пожаловался на звон и шум в голове, а также сильные головокружения. Ему прописали лечение. Если болезнь не лечить, то она может привести к деменции и инсульту.

18 июня Telegram-канал Mash заявил, что Бари Алибасов не стал пить антидепрессанты и противосудорожные препараты, которые ему назначили медики после микроинсульта.

Бари Алибасова экстренно госпитализировали в феврале 2024 года. Врачам удалось купировать инсульт, и в марте Алибасова выписали из больницы. Сейчас он борется с последствиями.

Недавно сообщалось, что актриса и певица Анастасия Макеева перенесла операцию. Об этом знаменитость рассказала в своем Telegram-канале. Она не уточнила, какое хирургическое вмешательство ей произвели. По ее словам, операция прошла успешно. Сейчас она восстанавливается в больнице.

Ранее стало известно об ухудшении здоровья Кондулайнен.

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