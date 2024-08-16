Гусейн Гасанов погасил многомиллионный долг перед ФНС

Блогер Гусейн Гасанов оплатил все долги перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

У мужчины была задолженность в размере почти 145 млн рублей. В июле сообщалось, что Гасанов может стать фигурантом разбирательства, связанного с налогами. Соответствующий иск подала московская налоговая инспекция. Его счета заблокировали.

Позднее глава «Лиги безопасного интернета» (ЛБИ) Екатерина Мизулина заявила, что Гусанов находится в бегах на фоне судебного разбирательства.

Однако в августе стало известно, что Гасанов выплатил ФНС часть своего долга. Он перевел ФНС 9 млн рублей.

Также 12 августа курьеры закрытого суши-ресторана отсудили у Гусейна Гасанова более полумиллиона рублей. Всего блогеру пришлось заплатить 700 тысяч рублей, включая расходы на юриста, оплату госпошлины и другие траты.

Недавно блогерша Анастасия Ивлеева полностью погасила долг перед ФНС. Она выплатила налоговой порядка 3,8 млн рублей.

Ранее у солиста Uma2rman заблокировали счета.