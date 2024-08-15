Добронравов примерил советскую форму на кадрах из военной драмы «Значит, нам туда дорога»

Съемки военной драмы «Значит, нам туда дорога» начались в Москве. О новом проекте компании SМ Studio и телеканалом «Россия», осуществляемом при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»), «Газете.Ru» сообщила пресс-служба холдинга ВГТРК.

Советскую военную форму на съемочной площадке примерили Иван Добронравов, Марк Богатырев, Александр Бухаров, Алексей Бардуков, Антон Пампушный, Василиса Семашкова, Вячеслав Разбегаев, Максим Битюков и другие. Режиссерское кресло проекта занял Дмитрий Петрунь.

В центре сюжета нового сериала — пятеро друзей из разных регионов СССР, которые служат в одном пехотном полку и идут в бой под песню поэта и фронтового корреспондента, майора Долматовского «Дорога на Берлин».

По словам режиссера, референсом к сценарию картины авторы брали старые советские фильмы: «В бой идут одни «старики»», «Женя, Женечка и «катюша»», «На войне как на войне», в которых важно не противостояние армий, а «раскрытие человеческих характеров, взаимоотношения людей в условиях экстремальной ситуации».

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Иван Добронравов, сыгравший минчанина Станислава Мирончика, отметил, что для съемок нужно было научиться обращаться с оружием и овладеть тактическими навыками. Война, говорит он, побуждает героев жить совсем по-другому, потому что здесь жизнь может закончиться в любую секунду.

«И касается это не только сугубо военных действий — наступлений или атак, но и событий в межличностных отношениях. Для меня самое главное, чтобы мой герой на экране получился честным, и люди, глядя на него, видели живого добродушного человека, который очень хочет жить, очень хочет мира, но при этом ему нужно отчаянно воевать и сражаться каждый день», — заключил он.

Премьера сериала состоится онлайн на медиаплатформе «Смотрим» в 2025 году, телевизионная премьера пройдет в эфире телеканала «Россия».

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