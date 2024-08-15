Звезда «Суперстар» рассказал, как Пугачева оскорбила Градского

Певец Игорь Наджиев, участник и финалист 4-го сезона музыкального шоу «Суперстар! Возвращение», рассказал, как однажды народная артистка СССР Алла Пугачева оскорбила народного артиста России Александра Градского (1949-2021). Наджиева цитирует aif.ru.

В январе 2000 года в возрасте 100 лет, напомнил он, не стало королевы романса, народной артистки России Изабеллы Юрьевой. Лауреатом премии президента Российской Федерации Юрьева стала в 2000 году, но при жизни премию получить не успела.

По словам Наджиева, судьбу премии решали на круглом столе деятелей культуры. Градский предложил поставить на эти деньги памятник, на что Пугачева поинтересовалась, всем ли будут давать премии таким образом.

«На что Саша Градский очень хорошо ответил: «Алла, ты из своего кармана достаешь эти деньги?» Это его чисто по-человечески оскорбило. Легенда русского романса, всю войну пела — а ты хочешь памятник у нее на могиле отобрать...» — вспоминает он.

Градский, утверждает Наджиев, после этого два года не разговаривал с Пугачевой, но потом возобновил отношения.

«Этот случай — еще один мазочек к портрету Аллы Борисовны... Это притом, что Саша Градский очень тепло относился к Алле Борисовне», — сказал исполнитель.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль.

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