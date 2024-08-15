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«Я зрелая женщина и мне плевать»: Кристина Агилера о своем весе

Певица Агилера пожаловалась на объективацию и бодишейминг в шоу-бизнесе

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xtina/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Кристина Агилера рассказала о своем весе, объективации и бодишейминге в шоу-бизнесе. Новое интервью со звездой опубликовало издание Glamour.

43-летняя звезда пожаловалась на пристальное внимание к своему весу со стороны других.

«Когда ты подросток, у тебя совсем другое тело, чем когда тебе за 20. Я начала полнеть, что было неприемлемо, все заговорили: «Да она становится толще». Представители индустрии добавляли: «Им нравилось твое тело и то, каким ты была худым подростком», — вспоминает она.

Сейчас Агилера заявляет, что не слушает подобные пересуды.

«Теперь я зрелая женщина, и мне плевать. Мнения других людей обо мне — не мое дело», — говорит она.

В ранние годы карьеры, добавила звезда, ее беспокоила объективация.

«Где нужно было выглядеть как девственница, но не вести себя как девственница. Когда я исполняла «Genie», «What a Girl Wants» и «Come on Over», такое мне быстро надоедало. В творческом плане это было плоско», — вспоминает Агилера.

Накануне похудевшую Кристину Агилеру раскритиковали за выход на вечеринке.

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