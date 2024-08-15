Звезда «Фабрики» выйдет на сцену с мужем в спектакле о влюбленных в Израиле

Переехавший в Израиль российский актер Кирилл Сафонов выйдет на сцену в музыкальном спектакле о влюбленных со своей женой — звездой «Фабрики», певицей Сашей Савельевой. Сайт «Страсти» обратил внимание на афишу одного из порталов по продаже билетов с анонсом спектакля под названием «Две судьбы».

В постановке Сафонов и Савельева расскажут «о влюбленных, пути которых сплелись в мелодию гармонии и любви». Супруги выступят в небольших залах в пяти городах Израиля, билеты обойдутся зрителям в сумму от 4 до 6 тысяч рублей. Распродано уже больше половины билетов.

В ноябре Сафонов будет гастролировать со своим моноспектаклем «Обратный билет» по городам Германии. Билеты на это шоу стоят от 4,5 до 9 тысяч рублей.

Накануне Саша Савельева ответила на слухи о пластике и уколах красоты.

«Нет, я ничего из этого не делала. Мне никто не дает мой возраст. И сама себя ощущаю гораздо моложе. Ботокс, говорят, дает какие-то неприятные последствия. Пластику вообще делать рано, а уколов я боюсь», — объяснила певица.

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