Сергея «Паука» Троицкого оштрафовали на 500 рублей из-за купюры в 500 рублей

Лидер рок-группы «Коррозия металла» Сергей «Паук» Троицкий рассказал «Газете.Ru», что едет из Новороссийска в Москву в пломбированном вагоне. До этого музыканта задержали в курортном городе по подозрению в использовании фальшивых денег.

«Я покупал сигареты, мне дали сдачу 4,5 тыс. рублей с пяти тысяч. На следующий день я этими же деньгами пытался у них расплатиться, чтобы приобрести две пачки сигарет, чтобы я пошел дальше на пляж. В этот момент меня охранник магазина ударил по голове чукой с водой (вероятно, бутылкой. — прим «Газеты.Ru»), я потерял сознание. После этого ворвалась полиция, и меня арестовали. Да [зафиксировали сотрясение мозга], я вызывал скорую помощь. [Сейчас] еду в пломбированном вагоне в Москву», — сказал он.

Музыкант добавил, что после инцидента ждет извинений от главы Новороссийска.

«Должна извиниться полиция, они же обыски устраивали, они же меня целый день где-то держали, выставили штраф 500 рублей. Губернатор Новороссийска должен извиняться, должен извиняться за то, что у них в регионе творится такой беспредел», — заключил он.

13 августа Троицкий сообщил изданию RTVI, что его «арестовали» в Новороссийске за «фальшивые деньги». Музыкант добавил, что находится в больнице с сотрясением мозга. Другими деталями он не поделился.

Позже издание РБК со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщило, что лидера «КМ» задержали в Новороссийске по подозрению в использовании фальшивых денег. По версии полиции, он пытался расплатиться в магазине купюрой, вызвавшей у продавца сомнение в подлинности. В релизе отмечается, что Троицкий ругался матом, размахивал руками и приставал к гражданам. В отношении артиста составили протокол о мелком хулиганстве и оштрафовали.

Ранее лидера «Коррозии металла» Троицкого задержали из-за нацисткой символики.