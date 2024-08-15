Критик Соседов оценил новый райдер Галкина для заказчиков из РФ

Музыкальный критик Сергей Соседов в интервью «Ридусу» оценил новый райдер шоумена Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) для заказчиков из России.

По мнению эксперта, с фирмами, готовыми выложить 8 млн рублей, которые запрашивает Галкин, не стоит сотрудничать.

«Любые концерты, не только Галкина или кого-то еще, не могут стоить таких денег. Если бизнесмен такие деньги тратит, значит, он просто выбрасывает их на ветер. Для меня это свидетельство плохого бизнеса», — сказал Соседов.

Как сообщает Telegram-канал Mash, Галкин готов выступить перед гражданами России за 8 млн рублей. По данным издания, за эти деньги юморист планирует развлекать россиян на протяжении пяти часов. Также заказчик может написать шоумену собственный сценарий к мероприятию.

Канал заявляет, что Галкин «готов отказаться от антироссийских шуток» ради частных мероприятий перед состоятельными людьми из РФ. Причиной этого стали упавшие доходы от концертов.

Ранее Галкин обратился к российским артистам на фоне ситуации в Курской области.