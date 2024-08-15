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Нюша дала совет женщинам в разводе

Певица Нюша посоветовала женщинам в разводе не замыкаться в себе

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nyusha_nyusha/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Нюша в беседе с Voice посоветовала не замыкаться в себе женщинам, находящимся в разводе.

Нюша также заявила о важности обращения за помощью. По словам артистки, сначала это могут быть друзья и близкие, а затем профессионал, которому можно довериться. Она считает, что зачастую люди после расставания не прорабатывают те ошибки, которые были у них в отношениях.

«И следующие отношения «про то же самое». Так люди ходят по кругу, не разбираясь и не осознавая, что происходит. Важно разговаривать. Да, бывает очень непросто, но необходимо найти в себе смелость рассказать друг другу о том, что лежит на душе», — поделилась знаменитость.

7 мая Нюша объявила о расставании с бизнесменом Игорем Сивовым. При этом исполнительница заверила, между ними остались прекрасные отношения и взаимопонимание. Нюша рассказывала, что сейчас намерена заниматься собой и самосовершенствоваться.

Нюша и Сивов находились в браке с 2017 года. В их союзе родились дочь Серафима-Симба и сын Саффрон.

Ранее Алсу анонсировала первый концерт на фоне развода.

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