Звезда фильма «Плюмбум, или Опасная игра» госпитализирован

Актер Антон Андросов попал в больницу после падения. Об этом сообщает mk.ru.

По данным издания, во время возвращения домой Андросов упал, ударился головой об асфальт и потерял сознание, после чего был госпитализирован. Артист не мог ничего вспомнить после того, как пришел в себя. Врачи зафиксировали у актера царапину на мягких тканях головы. Серьезных травм у него нет.

Как отмечает mk.ru, Андросов покинул больницу после обработки ран. Он объяснил это сильной занятостью на работе.

Андросов получил известность, благодаря главной роли в фильме Вадима Абдрашитова «Плюмбум, или Опасная игра». В его фильмографии 10 фильмов. Среди них такие проекты, как «Сезон охоты», «Досье детектива Дубровского», «Мементо мори», «Здравия желаю! или Бешеный дембель», «Беспредел», «Запомните меня такой».

В начале 2000-х Андросов снимал эротические фильмы. По словам артиста, тогда ему казалось, что «на этом можно зарабатывать». По данным mk.ru, на данный момент артист работает координатором практики врачей.

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