У солиста Uma2rman заблокировали счета

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета солиста Uma2rman Владимира Кристовского. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Причиной стал долг музыканта в размере 390 тыс. рублей. Он учредил ООО «Ума» в 2022 году, когда намеревался открыть кафе. Затем Кристовский передумал, но саму фирму закрывать не стал. В итоге у компании образовался долг, а Кристовский не смог вовремя предоставить декларацию ФНС.

Сейчас, по данным Telegram-канала, музыкант находится в гастрольном туре со своей группой Uma2rman.

10 апреля стало известно, что бизнес-партнеры подали в суд на Кристовского из-за долга от несуществующего кафе. Когда музыкант отказался от затеи, то не расторг договор с бизнес-партнером. С тех пор певец задолжал компании «Бизнес Связь» 14 тысяч 190 рублей.

Недавно стало известно, что блогер Гусейн Гасанов снизил задолженность перед ФНС до 111 млн рублей. Он выплатил ФНС 9 млн рублей.

Ранее группа «Вирус!» отсудила у экс-продюсера 500 тысяч рублей за авторские.