Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

У солиста Uma2rman заблокировали счета

SHOT: ФНС заблокировала счета солиста Uma2rman из-за долга в 400 тыс. рублей

close
100%
Светлана Шевченко/РИА Новости

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета солиста Uma2rman Владимира Кристовского. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Причиной стал долг музыканта в размере 390 тыс. рублей. Он учредил ООО «Ума» в 2022 году, когда намеревался открыть кафе. Затем Кристовский передумал, но саму фирму закрывать не стал. В итоге у компании образовался долг, а Кристовский не смог вовремя предоставить декларацию ФНС.

Сейчас, по данным Telegram-канала, музыкант находится в гастрольном туре со своей группой Uma2rman.

10 апреля стало известно, что бизнес-партнеры подали в суд на Кристовского из-за долга от несуществующего кафе. Когда музыкант отказался от затеи, то не расторг договор с бизнес-партнером. С тех пор певец задолжал компании «Бизнес Связь» 14 тысяч 190 рублей.

Недавно стало известно, что блогер Гусейн Гасанов снизил задолженность перед ФНС до 111 млн рублей. Он выплатил ФНС 9 млн рублей.

Ранее группа «Вирус!» отсудила у экс-продюсера 500 тысяч рублей за авторские.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами