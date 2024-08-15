Гаспар Ноэ о причинах приезда в Россию: «Чувствую связь с русским кинематографом»

Французский режиссер Гаспар Ноэ признался, что впервые побывал в России, несмотря на то, что постановщика дважды звали на ММКФ. Об этом он сообщил в интервью Кинопоиску.

По его словам, он мечтал открыть для себя страну, а также побывать в Москве и Санкт-Петербурге, но не мог из-за работы.

«Я приехал в Россию, потому что чувствую связь с русским кинематографом. Это странное дело», — признался режиссер.

Гаспар Ноэ уточнил, что его восхищают русские фильмы времен Советского Союза. Постановщик пояснил, что понимает, что с тех времен как Россия, так и ее кинематограф сильно изменились.

«Идея России, которая живет у меня в голове, — это 1960-е, 1970-е годы. А сегодняшнюю Россию я представляю, может быть, по фильмам Звягинцева, который очень популярен во Франции», — отметил он.

В России Гаспар Ноэ встретился с режиссером Александром Сокуровым, чьим большим поклонником он является. Сокуров показался ему очень и очень дружелюбным.

Также французский постановщик не стал называть свой визит в Россию жестом на фоне бойкота страны среди некоторых европейцев.

«Я приехал встретиться с синефилами. Я помню, когда я рос в Аргентине и потом во Франции, кино помогало мне жить. Не нужно приписывать мне намерения, которых у меня нет», — подчеркнул он.

Ранее Гаспар Ноэ назвал свои любимые советские фильмы.