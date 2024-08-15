Экс-продюсера обязали выплатить группе «Вирус!» полмиллиона рублей

Популярная в нулевые поп-группа «Вирус!» отсудила у бывшего продюсера Игоря Селиверстова полмиллиона рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Селиверстов, по данным Telegram-канала, на протяжении порядка двух лет гастролировал с экс-солисткой Людой Харт с хитами группы. При этом мужчина не платил авторские отчисления за композиции другим участникам.

Как заявила нынешняя представитель «Вируса!» Валерия Рытвина, музыканты подали на экс-продюсера в суд, который встал на их сторону. Он обязал Селиверстова выплатить остальным участникам 500 тыс. рублей.

Авторами и правообладателями хитов группы «Вируса!» являются участники основного состава — Ольга Лаки, DJ Doctor и Чип (настоящее имя — Юрий Ступник). Коллектив появился в 1998 году, но получил известность годом позже — после выпуска хита «Ты меня не ищи». В дискографии группы также такие песни, как «Полет», «Ручки», «Все пройдет» и другие.

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