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Клуни ответил на критику Тарантино: «Чувак, иди нахрен»

Актер Джордж Клуни обиделся на Тарантино, который назвал его не кинозвездой

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Evan Agostini/Invision/AP

Актер Джордж Клуни признался, что обижен на режиссера Квентина Тарантино, который сказал о нем «какую-то гадость». Об этом артист рассказал в совместном с Брэдом Питтом интервью журналу GQ.

В одном из своих интервью Тарантино отказался называть Клуни кинозвездой и попросил журналиста вспомнить хотя бы один достойный фильм с актером с начала тысячелетия.

«С тысячелетия? Это же вся моя гребаная карьера. Ладно, чувак, иди нахрен», — возмутился актер.

Также Клуни вспомнил, что снимался с Тарантино в одном фильме «От заката до рассвета» Роберта Родригеса. Они сыграли двух братьев, которые взяли в заложники священника с двумя детьми и побежали в Мексику.

Недавно стало известно, что Брэд Питт и Джордж Клуни снялись на мотоцикле «Урал» в новом выпуске GQ. На опубликованных журналом снимках актеры ехали на лимитированной модели российского мотоцикла «Урал» 2014 года. Транспорт получил название «Мир» в честь международной орбитальной станции, где работали космонавты из разных стран. Автором съемки выступил фотограф Сольве Сундсбо.

Ранее стала известна судьба второго сезона «Джентльменов» Гая Ричи.

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