Арбенина о названии группы «Ночные снайперы»: «Результат девичьей неосведомленности»

Певица Диана Арбенина опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пост, в котором порассуждала о названии своей группы «Ночные снайперы».

Она призналась, что до сих пор не понимает его смысл, ведь снайперы не работают по ночам. Свой пост исполнительница сопроводила снимком, на котором она стреляет из револьвера.

«Здесь одно из двух: либо результат девичьей невежественной неосведомленности, либо божественное провидение. Ведь как корабль назовешь...» — заявила артистка.

Коллектив «Ночные снайперы» основали Диана Арбенина и Светлана Сурганова в 1993 году. В начале нулевых последняя покинула группу, продолжив карьеру с коллективом «Сурганова и оркестр». Арбенина, в свою очередь, продолжила работу над «Ночными снайперами».

5 июля в онлайн-кинотеатре Kion состоялась премьера документального фильма «Арбенина» о творчестве исполнительницы. В нем она, помимо прочего, рассказала, как написала свой хит «31-я весна». Также в картину вошли эксклюзивные кадры семейной хроники — детские фотографии, снимки петербургского периода Арбениной.

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