Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Иванушки International» раскрыли, как будут отмечать 30-летие коллектива

Музыканты группы «Иванушки International» признались в утрате взаимопонимания

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Участники группы «Иванушки International» в интервью «Пятому каналу» рассказали, как в 2025 году отпразднуют свое 30-летие. Также они прокомментировали слухи о распаде коллектива.

Артисты признаются, что устали. Между ними отсутствует взаимопонимание по поводу райдера. Кроме того, они перестали общаться друг с другом на гастролях.

«У нас отпуск один раз в году, в январе, и мы едем туда, куда потеплее. И едем друг от друга, как лебедь, рак и щука, в разные стороны», — рассказал певец Кирилл Туриченко.

Однако, несмотря на трудности, музыканты заверили, что по-прежнему вместе. На свое 30-летие коллектив готовит множество сюрпризов для поклонников, включая новые хиты, большой гастрольный тур и полноценный сериал.

До этого солисты «Иванушек» раскрыли секрет достижения любых целей. По их словам, нужно учиться тому, чем хочется заниматься, и посвятить этому множество времени, чтобы отточить свой навык. Еще один важный момент — не обращать внимание на то, сколько платят денег за любимую работу.

Ранее «Иванушки» призвали не верить слухам о распаде группы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами