«Иванушки International» раскрыли, как будут отмечать 30-летие коллектива

Участники группы «Иванушки International» в интервью «Пятому каналу» рассказали, как в 2025 году отпразднуют свое 30-летие. Также они прокомментировали слухи о распаде коллектива.

Артисты признаются, что устали. Между ними отсутствует взаимопонимание по поводу райдера. Кроме того, они перестали общаться друг с другом на гастролях.

«У нас отпуск один раз в году, в январе, и мы едем туда, куда потеплее. И едем друг от друга, как лебедь, рак и щука, в разные стороны», — рассказал певец Кирилл Туриченко.

Однако, несмотря на трудности, музыканты заверили, что по-прежнему вместе. На свое 30-летие коллектив готовит множество сюрпризов для поклонников, включая новые хиты, большой гастрольный тур и полноценный сериал.

До этого солисты «Иванушек» раскрыли секрет достижения любых целей. По их словам, нужно учиться тому, чем хочется заниматься, и посвятить этому множество времени, чтобы отточить свой навык. Еще один важный момент — не обращать внимание на то, сколько платят денег за любимую работу.

Ранее «Иванушки» призвали не верить слухам о распаде группы.