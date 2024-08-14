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Бывший хакер рассказал, как Долина могла спасти свои миллионы рублей

Бывший хакер Левашов: мошенники завладели телефоном и компьютером Долиной

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Телеграм-канал «Лариса Долина»

Бывший хакер Петр Севера Левашов предложил, что злоумышленники использовали «более ухищренный взлом» соцсетей Ларисы Долиной из-за известности исполнительницы. Об этом Левашов заявил порталу «Страсти».

«Наверное, ее постепенно взламывали, получив доступ и к телефону, и к компьютеру», — предположил эксперт.

По его словам, мошенники написали вирус именно для Ларисы Долиной, чтобы заполучить ее соцсети. Подобного рода вредоносные ПО не поймает ни один антивирус. Он посоветовал ставить длинный уникальный пароль и использовать двухфакторную идентификацию в целях защиты от взлома.

Кроме того, злоумышленники провернули аферу с квартирой Ларисы Долиной в Москве. По этому факту задержана и арестована курьер, которая передала более 100 млн рублей мошенникам.

«Это может случиться с каждым, у кого есть недвижимость. Наверное, самый хороший способ защититься от этого, это перейти на сайт Госуслуг и написать заявление о запрете любых действий с вашей недвижимостью без вашего личного присутствия», — заявил Левашов.

Ранее назвали еще одну жертву обманувшей Долину мошенницы.

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