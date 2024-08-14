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Против Кэти Перри начали расследование в Испании

The Guardian: власти Испании подозревают Кэти Перри в нанесении ущерба природе

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katyperry/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Департамент окружающей среды испанских Балеарских островов начал расследование в отношении Кэти Перри из-за возможного нанесения певицей ущерба окружающей среде заповедных дюн С'Эспальмадора. Об этом сообщает The Guardian.

В июле исполнительница опубликовала сингл и клип к нему «Lifetimes». В ролике есть кадры дюн С'Эспальмадора.

В департаменте уточнили, что сама по себе съемка не является «преступлением против окружающей среды», поскольку она «может быть разрешена» по запросу. Однако клип Кэти Перри снят без соответствующего разрешения.

Также испанские власти рассматривают возможность повреждения исполнительницей и ее командой запретной зоны, которая огорожена на местности веревкой.

Недавно сообщалось, что Орландо Блум и Кэти Перри совершили экстремальный прыжок в океан на отдыхе. Звездная пара спрыгнула с вертолета в воду, держась за руки.

Кэти Перри состоит в отношениях с актером Орландо Блумом с 2016 года. В 2019-м влюбленные объявили о помолвке. Знаменитости расставались на несколько месяцев, однако вскоре вновь воссоединялись. В августе 2020 года у артистов родилась дочь. Они назвали девочку Дейзи Дав.

Ранее стало известно, что следователи примут решение по делу Мэттью Перри на основе дела Мака Миллера.

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