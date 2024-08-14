В Москве проходит суд по делу Блиновской

Савеловский районный суд Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении блогера Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

«В настоящее время проходит предварительное слушание, в соответствии со статьей 234 УПК РФ — в закрытом судебном заседании», — говорится в публикации.

Прокуратура обвиняет блогера в неуплате 906 млн руб. налогов, отмывании значительной части этих средств и нарушении правил оборота платежей. Адвокаты Блиновской оспаривают предъявленную сумму и планируют подать кассацию на решение арбитражного суда, который отказался пересчитать размер недоимки. По их мнению, Блиновская задолжала на 406 млн руб. меньше.

Защита также отметила, что сумма долга Блиновской растет каждый день из-за начисления штрафов и пени, которые составляют около 400 тысяч рублей в сутки. По данным издания, точная сумма налогового долга блогера достигает 1,22 млрд рублей. Помимо уголовного и арбитражного процессов, также идет рассмотрение дела о банкротстве Блиновской.

Блиновская была задержана в апреле 2023 года по обвинению в неуплате налогов и легализации денежных средств. Она была помещена под домашний арест, но позже следствие предъявило ей обвинения по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу за нарушение условий домашнего ареста.

Ранее сообщалось, что для выплаты долга Блиновской ее мужу Алексею понадобилось бы 395 лет на СВО.